آخر اليوم.. نصائح للقيادة الآمنة تحت الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة لـ برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو 9090، أن هيئة الطرق والكبارى، برئاسة حسام الدين مصطفى، استعدت لمواجهة الأمطار، حيث تم تجهيز فرق إغاثة لمواجهة الأمطار والسيول، وتقديم المساعدات، وشفط المياه على الطرق، لمنع توقف حركة السيارات.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور، استعدت للتقلبات فى حالة الطقس، والتى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتابع أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، تتابع باستمرار حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وبين محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور دفعت بسيارات الإغاثة المرورية والأوناش وسيارات الدفع الرباعى على الطرق السريعة والرئيسية، كما يتم العمل داخل غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، استعدادا لغلق أى طريق فى حالة ساءت الأحوال الجوية.

كما نسقت إدارات المرور المختلفة مع المحافظات لتجهيز سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية فى مناطق تجمعات المياه بعد هطول الامطار.

وأشار صابر إلى أنه تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق، وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وأعلنت الإدارة عن توفير رقم للإغاثة المرورية فى فى حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة (۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰)، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات للقيادة الآمنة تحت الأمطار وهى:

- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية.

- عدم التوقف فى مناطق الشبورة ومناطق الأنوار

- استعمال الأضواء الغير مبهرة

- تهوية جيدة داخل السيارة

- استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئية للغير مع مضاعفة مسافة الأمان

- فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق،

وأخيرا وجه محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمواجهة الأمطار، كما تجول محافظة الجيزة أحمد راشد، للتأكيد على انتشار معدات للتعامل السريع مع هطول الأمطار.