/662275/حصاد-الدوري-المصري-قبل-انطلاق-الجولة-الخامسة

تنطلق اليوم الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعد المباريات المشتعلة بالأسبوع الماضي الذي شهد أحداث ساخنة بجميع اللقائات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبدأ منافسات الجولة الخامسة بمباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الخامسة والنصف ، ويلعب مصر المقاصة مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة 8 مساءاً.

ويستعرض معكم دوت الخليج حصاد الدوري وأرقام حتى الجولة الرابعة من منافساته:

- أقوى خط هجوم الأهلي بـ11 هدف

- اقوى خط دفاع سيراميكا والبنك الأهلي سكنت شباكهم هدفين فقط

- أضعف خط هجوم الإسماعيلي وطلائع الجيش أحرز كل منهما هدف وحيد

- أضعف دفاع الشرقية للدخان سكنت شباكهم 11 هداف

- احصائية غريبة الأهلي والزمالك لم تسكن شباكهم أي أهداف سوا في اللقاء الذي أقيم بينهم

- 4 فرق حتى الأن لم يحققوا الفوز وهم " طلائع الجيش، الإسماعيلي، الشرقية للدخان، المصري"

- 6 فرق حتى الأن لم يخسروا وهم "الأهلي، بيراميدز، غزل المحلة، سيراميكا كليوبترا، سموحة المصري"

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدور العام برصيد 12 نقطة، وخلفه بيراميدز بـ10 نقاط، بينما جاء الزمالك بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، يقع غزل المحلة رابعاً بثمانية نقاط.

نتائج مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز

فوز فاركو على مصر المقاصة 2/0 فوز فيوتشر على الشرقية للدخان 4/1

تعادل طلائع الجيش مع غزل المحلة بدون أهداف

المصري أمام بيراميدز تعادل 2/2

فوز الزمالك على الإسماعيلي 22

إنبي أمام سموحة تعادل1/1

فوز الأهلي على المقاولون العرب 1/0

أحمد رفعت يحصد جائزة أفضل لاعب بالجولة الرابعة

حصد أحمد رفعت لاعب فيوتشر جائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال تلك الجولة.

وأختارت رابطة الأندية أحمد رفعت بعدما قاد فريقه لفوز كبير أمام الشرقية للدخان، وقدم أداء مميز خلال اللقاء، وأحرز هدف وصنع أخر في فوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

ويعد ذلك أول أختيار لاعي الجولة من خارج النادي الأهلي، بعدما غيرت رابطة الأندية طريقة الأختيار، التي كانت بتصويت الجماهير في الأول.

وتم أختيار أحمد رفعت ضمن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب المقامه في قطر بأخر الشهر الحالي.