«أنا اللي وجهت عمر كمال..وقرار هاني شاكر يُحترم»..تصريحات عبد الباسط حمودة لـ«الحكاية»

/662276/أنا-اللي-وجهت-عمر-كمالوقرار-هاني-شاكر-يحترمتصريحات-عبد-الباسط-حمودة-لـالحكاية

حل المطربان الشعبيان عبد الباسط حمودة وعمر كمال، ضيوف على برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات عبد الباسط حمودة مع عمرو أديب

عبد الباسط حمودة يؤيد قرار النقابة

وقال عبد الباسط خلال بالبرنامج، مؤيدا قرار النقابة: “الأستاذ هانى شاكر عنده حق، ومغلطش لما قال انه يعمل امتحان واللى ينجح يبقى تمام واللى مش بيعرف يغنى هيعمله ايه يعنى، وأنا وجيلى من زمان بنروح للمصنفات ويشوفوا كلمات الأغنية قبل ما أغنيها، ولو فيه جملة مش هتنفع بيعترضوا وأغيرها".

وتابع: “هاني شاكر مش عاوز لفظ خارجى، ومنقدرش نلومه في حاجة وهو لم يمنع شخص عن أنه ياكل عيش بس المهم أن المطرب يقول الكلمة الحلوة، وهانى شاكر قيمة وقامة وفنان كبير وفاهم كل حاجة، وكلام ده كله ميمنعش ان في مطربين في المهرجانات بتغنى كويس أوى”.

عبد الباسط حمودة يشيد بعمر كمال

ثم انتقل عبد الباسط حمودة بالحديث، لعمر كمال، فقال: “عمر كمال أنا اللي وجهته في الحاجات الصح وهو دماغه كبيرة وزكي، بعد عن الألفاظ الخارجة في أغانيه والألونات الغريبة دي، هو بيغني لعبد الحليم وشاطر وسلملي نفسه وقالي إعمل اللي انت شايفه، وأدينا بدأنا بأغنية ضيعنا ولسة هتشوفوا اللي جاي منه”.

عمر كمال يطرح أغنية «ضيعنا» بالتعاون مع عبد الباسط حمودة

هذا وطرح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال والفنان عبد الباسط حمودة في يوم 10 نوفمبر أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان «ضيعنا»، وشاركهما في كليب الأغنية الراقصة أوكسانا

وتعد أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال وإسلام شيبسي وتوزيع إسلام شيبسي والفيديو كليب من إخراج كامبا، والأغنية هي التجربة الأولى لعمر كمال في مجال الإنتاج.

عمر كمال وعبد الباسط حمودة

وكان حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب "ضيعنا"، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما،

وتحدث كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى الذى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

أما عبد الباسط حمودة فاعترف لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية.