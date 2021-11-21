فيديو .. اقتصادى لـ مساء dmc : أكثر من 700 مليار جنيه أنفقت على تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - وأوضح نجم خلال لقاء له فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إن التنمية تتم الآن فى كل شبر من سيناء، مشيرا إلى أن جنوب سيناء مساحتها حوالى 33.1 ألف كيلو متر، وتعداد السكان بها 112 ألف نسمة، وعدد المشروعات هناك 38 مشروعا.

وتابع، أن رقم 700 مليار جنيه مبلغ ضخم جدا وتم تكثيف الإنفاق الفترة الماضية على المشروعات التى تتم فى سيناء، وهذا لم يحدث فى تاريخ سيناء إطلاقا.