يونسيف مصر لـ مساء dmc : البرنامج القومى للتطعميات يغطى 99% من الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة له فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن مصر تتميز بوجود برنامج تطعيمات يضرب به المثل على مستوى العالم، وأن البرنامج القومى للتطعميات يغطى 99% من الأطفال.

وأشار إلى أنه من خلال المبادرات التى تطلقها الحكومة المصرية نستكشف ونرصد الأمراض مبكرا فى حياة الطفل لنجرى بعض التدخلات العلاجية لحماية الطفل، بدلا من تأخرها وإصابته بالأمراض والإعاقة فى المستقبل.