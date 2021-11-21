/662268/رئيس-الشيوخ-يرأس-جلسة-اليوم-لمناقشة-حقوق-المسنين-بعد-عودته-من-روسيا

يرأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين ، وذلك بعد عودته والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية الي روسيا الاتحادية، قام بها تلبية لدعوة رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي السيدة فالنتينا ماتفينكا.

دوت الخليج وشهدت الزيارة نشاطاً مكثفاً لوفد مجلس الشيوخ المصرى ولقاءات مع كبار مسئولي روسيا الاتحادية تم فيها بحث سبل التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك. رئيس الشيوخ يصل القاهرة بعد زيارة رسمية الي روسيا الاتحادية وكذلك سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة. وقد وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدعوة لرئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي لزيارة مجلس الشيوخ المصري في اقرب فرصة ممكنة وهو مارحبت به بشدة. وضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية ؛ المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و النائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة و البيئة و القوى العاملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشيوخ يرأس جلسة اليوم لمناقشة حقوق المسنين.. بعد عودته من روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.