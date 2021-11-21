التنمية المحلية لـ مساء dmc : جار التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم تعطيل الدراسة بـ10 محافظات اليوم بسبب موجة الطقس السىء التى تضرب البلاد، مشيرا إلى استقرار الأحوال الجوية فى باقى المحافظات.





وأوضح خلال مداخلة له فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أنه جار التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى كل المحافظات وخاصة أحياء محافظ الإسكندرية. وقال إن موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد، تسببت فى وفاة اثنين من العمال المسئولين عن صرف تراكمات الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

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