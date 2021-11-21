تعطيل الدراسة بـ10 محافظات اليوم بسبب الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - وجاءت المحافظات التى قرر محافظوها تعليق الدراسة بها القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والإسكندرية والدقهلية ودمياط وشمال سيناء ومطروح.
ووجه المحافظون، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، إثر موجة الطقس المصاحب للأمطار وانخفاض درجات الحرارة.
من ناحيتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار ستنتهى الاثنين، وعودة للاستقرار مرة أخرى ولكن درجات الحرارة سوف تستمر فى الانخفاض خلال الأيام القادمة بالأخص فى الساعات المتأخرة من الليل، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة.
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