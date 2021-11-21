الاتصالات تعلن تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى رقمية بنهاية 2023

جدة - نرمين السيد - وأوضح العطار، فى اتصال هاتفى مع برنامج "الصدى"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية إكستر نيوز، أن خطة التحول الرقمى تعتمد على ميكنة جميع الخدمات الحكومية واستحداث البيانات.
وأضاف أنه فى 2023 سيكون لدينا 500 خدمة رقمية فى عدة قطاعات على غرار الصحة والعدل، وهى عملية مستمرة.
وأكد أنه لا يوجد تحول رقمى بدون شمول مالي؛ أى ليس هناك أوراق مالية، مبينا أن "الميكنة" جرى تطبيقها فى الاستثمار والمحاكم الجنائية والمرور والأحوال المدنية والفواتير والضرائب بوزارة المالية.
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