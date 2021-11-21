مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد العديد مباريات هامة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ضد إيفرتون في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة beIN Sports 2 HD Premium. مواعيد مباريات الدوري الإسباني خيتافي ضد قاديش الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 غرناطة ضد ريال مدريد الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1 إلتشي ضد ريال بيتيس الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد ضد فالنسيا الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي انتر ميلان ضد نابولي الساعة السابعة مساء جنوى ضد روما الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري التركي قاسم باشا ضد فاتح قرا جمرك الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا قونيا سبور ضد تشايكور ريزا سبور الساعة الثالثة عصرا ألتاي ضد أضنة ديمرسبور الساعة الثالثة عصرا جالاتا سراي ضد فنربخشة الساعة السادسة مساء مواعيد مباريات الدوري المصري فاركو سيراميكا كليوباترا الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport مصر المقاصة الاتحاد السكندري الساعة الثامنة مساء on time sport

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