/662279/موعد-مباراة-جلطة-سراي-وفنربخشه-في-الدوري-التركي

يستضيف فريق جالاتا سراى نظيره فناربخشة والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري التركي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الاتحاد التركي لكرة القدم

أكد محسن أورتجال المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم، أنه من الضروري تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد مع جالطة سراي.

وينتهي عقد الدولي المصري مصطفى محمد، مع جالاتا سراي التركي، في الإنتقالات الشتوية القادمة، على سبيل الإعارة من الزمالك.

وقال أورتجال في تصريحات ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة "الحياة": "مصطفى محمد قادر على اللعب في كبرى الأندية الأوروبية".

واضاف: "لو نادي جالطة سراي ترك مصطفى محمد سيكون هذا خطأ كبير".

واختتم: ""من الوارد تذبذب مستوى أي لاعب مع فريقه لكن ترك اللاعب سيكون خطأ كبير من جالطة سراي".

ذكرت جريدة فانتيك التركية أن إدارة النادي التركي اجتمعت مؤخرا مع فاتح تريم مدرب الفريق وقررت تفعيل بند شراء المهاجم المصري بعد عودته للتألق من جديد.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.