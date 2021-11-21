/662281/موعد-مباراة-مانشيستر-سيتي-و-ايفرتون-في-الدوري-الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره إيفرتون فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بالذهاب:

انتهت مباراة فريق مانشستر سيتي أمام كلوب بروج البلجيكي بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن اللاعب كانسيلو في الدقيقة30 من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بعدما وضعها بطريقة رائعة من بين قدمي حارس المرمي.

وفي الدقيقة 42 تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي من ركلة جزاء وضعها علي يمين الحارس.

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.

حياة موريبا لم تكن سهلة في أكاديمية النادي الكتالوني، حيث مر بالعديد من الأوقات الصعبة وشخصيته كانت غير منضبطة.