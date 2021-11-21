/662282/موعد-مباراة-توتنهام--ضد-ليدز-يونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

يستضيف نادى توتنهام نظيره ليدز فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أنتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تحفظ كبير من الفريقين وكان كلاً المدربين متحفظين نسبياً بسبب خوفهم من تلقى هزيمة في تلك التوقيت الحرج، خاصة كونتي المدير الفني الجديد للأسبيرز الذي تولى تدريب توتنهام مؤخراً نونو سانتو، وتعد هذه أول مباراة له.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 2+90 لماسون هولجات لاعب إيفرتون، وتوتر اللقاء بعد الشئ بسبب الخشونة الزائدة التي أستخدمها بعض اللاعبون خلال مجرياتها، وحاول لإيفرتون على استحياء لإحراز هدف ولكن دفاعات توتنهام تصدت لتلك الهجمات، وخرجوا بالتعادل خارج ملعبهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إيفرتون للنقطة رقم 15 في المركز الحادي عشر، بينما وصل توتنهام للنقطة الـ16 بالمركز التاسع، ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وخلفه ليفربول بـ 23 من النقاط

تشكيل توتنهام في المباراة كان على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: دافيس، إيرك دير، روميرو، رويال

خط الوسط: أوليفر سكيب، هويبرج، سون

خط الهجوم: جيوفاني، لوكاس مورا، هاري كين