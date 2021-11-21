السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل وتعديل موعد قيام بعض القطارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل وامتداد وتعديل قيام بعض القطارات على بعض الخطوط، اعتبارا من يوم 22-11-2021، وذلك فى إطار التحديث المستمر بجميع قطاعات الهيئة، خصوصًا قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب.





أولًا.. إعادة تشغيل بعض القطارات:- إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر". إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز. إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز. ثانيا.. تعديل ميعاد:- - تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا. تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة. تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين. وسيتم مد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة. ثالثا.. تعديل محطة القيام:- اعتبارا من يوم 23-11-2021، سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة. وأكدت الهيئة أنها تسعى دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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