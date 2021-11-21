محافظة القاهرة: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأحياء، مع توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، فضلا عن التواجد الميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية من الأحياء لمتابعة الإجراءات المتخذة لإزالة آثار الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية.





وتفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شوارع وأحياء المنطقة الجنوبية، ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمحاور المرورية للمتابعة والاطمئنان على استمرار عملية سحب تراكمات الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية. ووجهت نائب المحافظ، جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى المربعات ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول. وتفقدت طريق الاتوستراد بحى الخليفة ثم كورنيش النيل بحى دار السلام ومنطقة فم الخليج ،ومجرى العيون بحى السيدة زينب والكورنيش وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع تركمات مياه الأمطار، موجهة بسرعة التعامل مع أى شكاوى واردة من المواطنين. وأشارت إلى أنه تم المرور على أماكن تمركز المياه لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس، مع انتشار الشفاطات فى جميع نطاق الاحياء للتعامل الفورى مع تراكمات المياه، خصوصًا تلك التى تراكمت بكوبرى محور الحضارات، وتم الاستعانة بعدد 6 شفطاطات وتم رفع جميع المياه المتراكمة والتأكد من السيولة المرورية. وأكدت على ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، واستمرار متابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء.

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