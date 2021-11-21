إنفوجراف - فى يومهم العالمى .. جهود التضامن مستمرة لكفالة حقوق الأطفال

جدة - نرمين السيد - ووفقا للوزارة، فإن هناك ما يقرب 3.5 مليار جنيه سنويا مخصصة لـ4.56 مليون طفل، و530 مليون جنيه سنويا لـ117 ألف طالب من ذوى الإعاقة.

ويحتفل العالم فى الـ20 من نوفمبر كل عام، باليوم العالمى للطفل، تزامنًا مع ذكرى اعتماد الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل، والاتفاقية المرتبطة به.