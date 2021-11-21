الصحف تبرز مباحثات وزير الرى مع وفد أمريكى حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - كما تابعت الصحف مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، كمتحدث رئيسى فى جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمى فى إطار متحول" وذلك فى إطار مشاركته الحالية فى أعمال الدورة الـ 17 لحوار المنامة.

وسلطت الصحف - كذلك - الضوء على تدوينة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجـمهـورية حول اهتمام الدولة بشكل مستمر بالحفاظ على حقوق الأطفال وأصحاب الهمم.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع لقاء وزير الموارد المائية والرى مع ماثيو باركس خبير المياه بالإدارة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكى بالقاهرة، وممثلى السفارة الأمريكية.

وكتبت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (وزير الرى يبحث مع وفد أمريكى الموقف المائى) - أن عبد العاطى استعرض، خلال اللقاء، الموقف المائى فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا بعجز حوالى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.

ولفتت الصحيفة إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهـداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأة لحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

وأوضحت (الأخبار) أن الوزير استعرض مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذى يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحى يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.. فيما أبدى الخبير الأمريكى ونائب السفير الأمريكى اهتمامهما بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التى تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة بالمشروع.

وأشارت إلى أن عبد العاطى استعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا ما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها فى التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

وذكرت الصحيفة أن عبد العاطى أكد أن الجانب الإثيوبى يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبى بالملء خلال العام الماضى على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضا حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد؛ وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.

وأضافت أن وزير الرى لفت إلى تعمد الجانب الإثيوبى إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد؛ مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة لدولتى المصب، والتى تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التى أحدثت ارتباكا فى نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتى المصب؛ مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب فى السودان.

وتحت عنوان "التحديات الراهنة تهدد البشرية ولابد من التعاون لمواجهتها"، كتبت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكرى، شارك، أمس، كمتحدث رئيسى فى جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمى فى إطار متحول" وذلك فى إطار مشاركته الحالية فى أعمال الدورة الـ 17 لحوار المنامة.

ونقلت (الجمهورية) عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قوله "إن كلمة وزير الخارجية تناولت نشأة الأطر متعددة الأطراف وتطورها ابتداء من نشأة عصبة الأمم كاستجابة لأهوال الحرب العالمية الأولى، ثم تطورها بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما أصبح المنظومة الأهم عالميا، والتى تجسدت فى الأمم المتحدة بميثاقها وآلياتها المعروفة؛ وتزامن ذلك مع إنشاء منظومات العمل الإقليمى بداية من الجامعة العربية، مرورا بمنظمة الوحدة الأفريقية، ووصولا إلى تأسيس الاتحاد الأوروبى.

وأكدت أن الوزير شكرى أشار إلى أن نشأة تلك المنظمات والتجمعات كانت إنعاكسا لظروف وتحديات بيئتها وعالمها المحيط، سواء من ناحية الأولويات أو أدوات العمل وآلياته وأن تجارب العمل الدولى الجماعى تلك - حين اتحدت إرادة الدول الأعضاء فيها على العمل المشترك لما فيه صالح الشعوب وخدمة البشرية - برهنت على جدواها ومحوريتها فى مراحل عدة.

وقال شكرى أن من أمثلة ذلك أدوار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فى تسوية النزاعات الدولية والإقليمية، ومساهمة قوات حفظ السلام فى مناطق النزاع، ودور منظمات ووكالات الأمم المتحدة فى توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأدوية واللقاحات، ودعم المرأة والطفل، وغيرها من موضوعات أثرت فى مختلف المناطق بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

أضاف شكرى أن جامعة الدول العربية لعبت كذلك دورا محوريا فى تعزيز التعاون ودعـم الاستقرار الإقليمى، وساندت استقلال وتحرر الدول العربية من الاستعمار، وأسهمت فى احتواء العديد من الأزمات العربية وتسوية الخلافات بين أعضائها.

وأشار إلى أن المنظومة الأممية واجهت عقبات، ومرت بإخفاقات غير هينة، ولعل أهم مثال لذلك هو مسار التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية، كما فشلت المنظومة متعددة الأطراف فى إخلاء العالم من مخاطر التسلح النووى، وما زالت مقتصرة عن إيجاد حلول عادلة لعدد من الصراعات المسلحة، ولم تتمكن من تحقيق العدالة الواجبة فى توزيع أعباء تغير المناخ، أو توزيع اللقاحات، أو غيرها.

على صعيد آخر، نشرت صحيفة (الأخبار) تدوينة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والتى أكدت خلالها اهتمام الدولة بشكل مستمر بالحفاظ على حقوق الأطفال وأصحاب الهمم منهم باعتبارهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق.

وذكرت الصحيفة أن قرينة رئيس الجمهورية كتبت - عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق".

وفى سياق الطقس السيء الذى يضرب البلاد، تابعت صحيفة (الأهرام) الأوضاع فى محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد أمس، حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وسحبا رعدية، فى حين ذكرت الصحيفة أن باقى المحافظات تشهد استقرارا فى حالة الطقس.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأرصاد تأكيدها استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أمس بانخفاض لدرجات الحرارة والشعور ببرودة الطقس خاصة مع فترات الليل، كما رفعت حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات الأكثر تأثرا بالأمطار، مما استدعى تعطيل الدراسة بها، وذكرت الهيئة أن التحسن فى الأحوال الجوية سيبدأ من غد بانحسار الأمطار على السواحل الشمالية وفى نحو 30% من شمال الدلتا.

وأوردت (الأهرام) أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أعلن أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة أى آثار لها للتيسير فى حركة سير المواطنين والسيارات.

ونشرت الصحيفة مطالبة شعراوى، باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات والتأكد من جاهزية معدات شفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفورى والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.

وفى الشأن الاقتصادى، تناقلت الصحف تقريرا المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذى شمل انفوجرافا سلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمى فى ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة؛ إيمانا منها بأن التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادى.

وذكرت (الأهرام) أن التقرير استعرض محاور التحول الرقمى، المتمثلة فى إتاحة جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومى، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة جميع الوثائق الحكومية.

وأشارت إلى أن محور تطوير الأداء الحكومى تضمن تنفيذ وحدات للتحول الرقمى بالوزرات والجهات الحكومية، وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير أكد أهمية التحول الرقمى فى تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسى للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، فضلا عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.