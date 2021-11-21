جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال الإنفوجراف الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على موقع "فيسبوك"، وجاءت أبرز الجهود كالتالى: 4.56 مليون طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالى 3.5 مليار جنيه سنويا.

توفير الدعم النقدى"كرامة" لإجمالى 117 ألف طالب من ذوى الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنويا. التضامن الاجتماعى مع الجمعيات الأهلية الشريكة تدعم 438 ألف من أبناء مصر الأيتام فاقدى الوالدين أو الوالد بإجمالى 1.4 مليار جنيه سنويا. 1000 حضانة تم بناؤها وتطويرها يستفيد منها 68 ألف من الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتم تدريب 2500 ميسرة. برنامج التربية الإيجابية نفذ 150 ألف زيارة قامت بها 1000 رائدة مجتمعية لإجمالى 52 ألف أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالهم. كورال أطفال مصر قصة نجاح تساعدنا فى إبراز صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن. تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان فى 17 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. «التضامن» تصدر بيانا عن جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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