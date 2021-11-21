السكك الحديدية: إعادة تشغيل وامتداد وتعديل قيام بعض القطارات علي بعض الخطوط

في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب فقد تقرر إعادة تشغيل وامتداد وتعديل قيام بعض القطارات علي بعض الخطوط. - أعتبارا من يوم 22/11/ 2021 أولا :إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز ثانيا:تعديل ميعاد - تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين سيتم إمتداد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة ثالثا:إعتبارا من يوم 23/11/2021 سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة وتسعي الهيئة دائما لتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب والجداول المرفقة توضح المواعيد الجديدة

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