بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة...

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي في الانفوجراف الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وجاءت أبرز الجهود كالتالي: - 4,56 مليون طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالي 3,5 مليار جنيه سنوياً - توفير الدعم النقدي"كرامة" لإجمالي 117,000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنوياً - التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية الشريكة تدعم 438,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياَ - 1000 حضانة تم بناؤها وتطويرها يستفيد منها 68,000 من الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتم تدريب 2500 ميسرة - برنامج التربية الإيجابية نفذ 150,000 زيارة قامت بها 1000 رائدة مجتمعية لإجمالي 52,000 أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالهم - كورال أطفال مصر قصة نجاح تساعدنا في إبراز صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن - تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية

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