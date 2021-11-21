وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قام فرع الهيئة بمحافظة الأقصر بتوفير التطعيم الفوري للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد . وتم توفير لقاح فيروس كورونا داخل 49 وحدة ومركز طب أسرة، و5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر،بالإضافة إلى مجموعات من الفرق المنتقلة التي تجوب جميع أنحاء محافظة الاقصر. وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين، المشاركة في حملة التلقيح الفوري وسرعة تلقي اللقاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فعاليات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية للمشاركة في تطعيم المواطنين بمحافظة الأقصر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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