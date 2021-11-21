انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان هيئة الارصاد الجوية واستمرار سوء حالة الطقس في 15 محافظة اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية اليوم في بيان لها عن استمرار الأجواء الغير مستقرة على عدداً من محافظات مصر، والتي يصاحبها سقوطاً للأمطار الغزيرة على العديد من المناطق، كما يصاحبها انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح في عدة مناطق، بالإضافة إلى الرعد والبرق في مناطق السواحل الشمالية من البلاد وعلى الأخص محافظات مطروح والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، مع فرص سقوط الأمطار المتوسطة إلى الرعدية في بعض الأوقات.

بيان هيئة الارصاد الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن استمرار سقوط الأمطار في عدداً محافظات مصر واستمرار حالة الطقس الغير مستقرة، لافتة إلى أن سقوط الأمطار مصحوباً بنشاط الرياح وحبات البرد على فترات متقطعة وأنها تصل إلى حد الرعدية على عدداً من المحافظات وهم:

الإسكندرية. مرسي مطروح. بورسعيد. دمياط. كفر الشيخ. العريش. منطقة خليج السويس. رأس غارب. الزعفرانة. كاترين. نخل. القاهرة الكبرى. شمال الصعيد على فترات متقطعة. مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري. مدن القناة.

حالة الطقس في مصر

وشهدت محافظات مصر أمس سقوط أمطار رعدية في عدداً من المحافظات، كما أعلنت بعض المحافظات الساحلية عن تعطل الدراسة لمدة يومان نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، بينما كثفت الأحياء جهودها بالمحافظات لنزح مياه الأمطار من الشوارع والميادين، كما نظمت الهيئة العامة للمرور طرق السير وتعاملت مع تجمعات المياه بهدف تسهيل حركة المواطنين وخاصة بالأنفاق والجسور والشوارع الرئيسية.