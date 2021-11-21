زراعة الشيوخ تستمع لدراسة استراتيجية البنك الزراعي المصري خلال المرحلة المقبلة بحضور علاء فاروق..اليوم

/662284/زراعة-الشيوخ-تستمع-لدراسة-استراتيجية-البنك-الزراعي-المصري-خلال-المرحلة-المقبلة-بحضور-علاء-فاروقاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها اليوم الاحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين، حيث تعقد لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، اجتماع لعرض دراسة استراتيجية البنك الزراعي المصري خلال المرحلة المقبلة بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري بجانب مناقشة دراسة تقييم ملفات فرق عمل اللجنة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع زاعة الشيوخ بحضور رئيس البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري

هذا والتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والوفد المرافق له وبحضور السفير محمد زعزوع القائم باعمال السفارة المصرية في موسكو فياتشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات.واشار الى ان المجال البرلماني فى روسيا يقوم على التعددية الحزبية حيث اجتاز خمسة احزاب عتبة ال ٥٪؜ من اصوات الناخبين فى الانتخابات الاخيرة ودخلوا الدوما لاول مرة بالاضافة للاحزاب الاخرى.

و تقدم رئيس الدوما بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لايفاد وفد من مجلس الشيوخ المصري كمراقب للانتخابات البرلمانية الروسية الاخيرة. من جانبه اعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، واكد سيادته على ان هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما فى المجال البرلمانى.

كما قدم رئيس الشيوخ التهنئة لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، واوضح ان التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الاحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك ١٥ حزبا ممثلين فيه وان اكبر تلك الاحزاب حزب مستقبل وطن، كما ان الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في اي من الدول الاخري الا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب الى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء.