/662286/موعد-مباراة-إنتر-ميلان-ونابولي-في-الدوري-الإيطالي

يدخل فريق انتر ميلان و نايولي المباراة اليوم الأحد علي يشهد ملعب "جوزيبي مياتزا" قمة مرتقبة فى السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يسعى نادي إنتر ميلان بقيادة المدرب سيموني إنزاغي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقليص الفارق بينه وبين حامل اللقب نابولي وكذلك منافسه إي سي ميلان، اللذان يتقاسمان صدار الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن إنتر ميلان، حيث يحتل إنتر المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتعتبر مباراة اليوم أمام نابولي فرصة ذهبية بالنسبة لإنتر ميلان للحصول على الثلاث نقاط من خلال الفوز فقط.

في الجانب الآخر يسعى نادي نابولي صاحب المركز الأول لتحقيق الفوز من أجل توجيه رسالة لمنافسيه بقدرته على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، ويسعى الفريق الآن من أجل ذلك من خلال مواصلة سجله الخالي من الهزائم في الدوري حتى الآن.

حقق فريق انتر ميلان الإيطالي الفوز على فريق شيريف المولدوفي، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل انتر الهدف الاول في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة عن طريق مارسلو بوزوفيتش، وجاء الهدف الثاني عن طريق ميلان شيكينيار، والهدف الثالث عن طريق ألكسيس سانشيز، فيما سجل فريق شيريف هدفه الوحيد في المباراة في الدقية الفانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل انتر ميلان في المباراة:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - دارميان

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - فيدال

خط الهجوم: ديماركو - دجيكو - لاوتارو مارتينيز