/662287/نورا-علي-نشرصورالأميرتشارلز-وزوجته-بمنطقة-الأهرامات-وأبو-الهول-عبرمواقع-التواصل-أكبر-ترويج-للسياحة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب،/ أن نشر القصر الملكى البريطانى عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وتويتر مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، والتي تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول ، هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى في الترويج للسياحة العالمية لمصر .

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب على نشر صور ولي عهد بريطانيا لصوره فى الاهرامات على مواقع التواصل الاجتماعي

زيارة الامير تشارلز لمصر

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذه الزيارة هامة للغاية وتشجع على جذب الوفود السياحية الأوروبية وكذلك إلقاء الضوء على مقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية ، والتي سوف يكون لها مردود إيجابى قوى في الترويج للسياحة المصرية عالمياً وبالتالي سوف تتدفق السياحة الإنجليزية إلى مصر بعد هذه الزيارة والتى كانت تمثل 40% من السياحة الثقافية .

وقالت النائبة نورا على أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى المعالم السياحية المصرية جاءت في توقيت هام مع بداية موسم السياحة الشتوية في مصر ، وفي ظل التطورات والاكتشافات التي تشهدها المعالم السياحية المصرية، مثل تطوير طريق الكباش، وافتتاحه في حفل اسطوري عالمى ضخم، وكذلك افتتاح متحف الحضارة، وترقب العالم لافتتاح المتحف المصري الكبير .