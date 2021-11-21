صور.. الرى: تشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع قطاع الرصد الاتصالات انتهى من أعمال تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.





وأضاف عبدالعاطى، فى بيان، اليوم الأحد، أن ذلك جاء بمعرفة مهندسى وفنيى الوزارة، ليرتفع بذلك عدد مواقع الرصد على مستوى الجمهورية لـ38 موقعا، وتعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات "المنوفية – الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – سوهاج – قنا – أسوان – مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر".

وأوضح وزير الرى، أن المحطات تساهم بشكل كبير فى رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها فى المواقع المختلفة، مما يساهم فى التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافى أضرارها المدمرة، والاستفادة من البيانات اللحظية الصادرة عن هذه المواقع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وإجراء التخفيضات اللازمة فى مناسيب المياه والتعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات، كما تُسهم منظومة الرصد التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ بالأمطار والتى يقوم بها مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة، بعدما أشارت نتائج الرصد للدقة العالية فى أعمال التنبؤ.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المحطات يأتى فى إطار جهود الوزارة لدمج أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات والمعلومات ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بالوزارة على جميع المستويات، لتمكينهم من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة فى الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفى إطار تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمى وصولاً لمجتمع المعلومات من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطى، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد وضمان سلامة أدائها وانتظام تشغيلها من خلال المتابعة الدقيقة والمرور الدورى والتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من خلال عمل قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ترصد من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتى تعمل على مدار الساعة، حالة الأمطار والسيول التى تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، ويتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها ب72 ساعة ، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بجميع قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتى يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.