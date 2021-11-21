مستقبل التكنولوجيا المالية فى مصر.. ندوة برعاية «تنمية المعلومات»

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان "مستقبل التكنولوجيا المالية فى مصر فى ضوء التقنيات والتشريعات الجديدة وتقلبات السوق"، وذلك يوم 23 نوفمبر عبر الإنترنت.





وستسلط الندوة الضوء على مشهد التكنولوجيا المالية فى مصر، وأبرز العوامل التى تؤثر فى تلك الصناعة ومستقبلها المتوقع فى ضوء التقنيات والتشريعات الجديدة وتقلبات السوق. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات فى يونيو عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات فى مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وذلك لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافى عليها ووضعها فى متناول الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. ويقدم المركز خدمات فى مجال التكنولوجيا الرائدة التى تعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتحسن قدراتها الداخلية، ويهتم بوضع معايير قياسية للصناعة من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تجعل هذه الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها. وللتسجيل لحضور الندوة، يرجى الضغط هنا .

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