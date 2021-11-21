تحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات مصرى توفى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات متوفى مصرى، بلغت 404 آلاف 749 ريالا سعوديا، أى ما يعادل مليون و691 ألفا و853 جنيها تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان، اليوم الأحد، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المتوفى"أشرف ب.ح"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، فى تقريره للوزير إلى أنه فى ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة نجح المكتب فى الحصول على مستحقات المتوفى "أشرف ب.ح" الطبيب بالمنطقة الشرقية، وذلك بعدما تقدمت زوجته بطلب لمساعدتها فى تحصيل مستحقات زوجها المتوفى.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى، إلى أن الملحق العمالى الدكتور كريم أبوالسعود، توجه إلى المقر الرئيسى بالمستشفى بالرياض وتفاوض مع المدير المالى بالإدارة العامة، وتم الاتفاق على إرسال شيك باسم الورثة مناولة باليد باسم سفارة جمهورية مصر العربية، وقد تم التنسيق مع القسم القنصلى بالسفارة لتسليم ذوى المتوفى شيك المستحقات المالية.