صور.. 990 طالبا وطالبة تقدموا للترشح فى الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بيان بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 بإجمالى 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.





وشدد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك منع التكدسات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن كليات جامعة حلوان شهدت إقبالا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022، موضحا أن هذه المشاركة فى العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب تضع الطالب على طريق الديمقراطية وتفتح مجال المنافسة الشريفة دون تحيز، وتضع الطلاب فى طريق المشاركة الفعالة فى المجتمع.

وحث الدكتور حسام رفاعى الطلاب إلى أن الإقبال فى المشاركة فى العملية الانتخابية والتى تهدف إلى إعداد جيل واع لممارسة الحياة الديمقراطية، كما أنها تعد انعكاسا لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة، وتجعل الطلاب على قدر كبير من تحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى بناء الوطن.

وجاءت أعداد المرشحين فى انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتى:

كلية الآداب 32 طالبا وطالبة، الحقوق 57 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالبا وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالبا وطالبة، كلية العلوم 108 طلاب وطالبات، الحاسبات والذكاء الاصطناعى 37، كلية التمريض 18 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبا وطالبة، كلية الاقتصاد المنزلى 33 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالبا وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالب، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالبا وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالبا وطالبة، هندسة المطرية 78 طالبا وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالبا وطالبة.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، إذ يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، كما يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، وتتم انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح إمام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوا.