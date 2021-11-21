4 إقتراحات برغبة لنواب التنسيقية على طاولة إعلام الشيوخ..اليوم 

/662289/4-إقتراحات-برغبة-لنواب-التنسيقية-على-طاولة-إعلام-الشيوخاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، مع بدء عودة الجلسات العامة للمجلس اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي قام بزيارة رسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اعلام الشيوخ اليوم

لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ

وتعقد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم اجتماعا لمناقشة اقتراحات برغبة المقدمه من الاعضاء بواقع 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمود القط امين سر لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشان انشاء تطبيق تطبيق الكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر , وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة الثاني المقدم من القط بشان عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئءية على الرغم من اعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره والتعامل مع القطاع الخاص منذ عام 2018 .

مزوالة الارشاد السياحي

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو المجلس وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشان السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية او مطاعم سياحية او عاديات سياحية او بواخر نيلية او الشركاء بها .

‏كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشان اصدار مدونة سلوك شاملة لكافة اوجه المجالات الاعلامية والصحفية بحضور ممثلي الحكومة .