صحة الشيوخ تنظر 5 اقتراحات برغبة للنواب..والتضامن تستكمل مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها اليوممع بدء عودة الجلسات العامة للمجلس اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي قام بزيارة رسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بالشيوخ اليوم

اللجان النوعية

و تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر اجتماعا غدا الاحد لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بواقع 5 اقتراحات برغبة بجانب مناقشة عدد من الملفات.

تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب احمد الاحمر بشأن تأخر تنفيذ مبني طواريء مستشفي قنا العام، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو فهمي بشأن التضرر من عدم الاسناد والبدء فى تنفيذ مشروع بشبيش المركزي.

وتستكمل اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محي حافظ بشان الغلق الجبري لبعض صيديليات المجتمعات المعرانية الجديدة وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين بشان تراخيص العيادات والمنشات الطبية والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني عبد الشهيد بشان القرار الملزم لاستكمال اجراءات تراخيص العيادت الطبية وتستكمل اجتماعات اللجنة لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة للجنة.

فيما تستكمل لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة اجتماعا لاستكمال مناقشة الاستارتيجية الوطنية لحقوق الانسان .