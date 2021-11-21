/662291/هشام-حسين-يطالب-بتوفيرالدعم-اللازم-لحل-مشكلات-الصرف-الصحي-بحي-الهرم

تقدم الدكتور هشام حسين،أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق في دائرة الهرم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب هشام حسين بشان مشاكل الصرف بالهرم

مشاكل الصرف الصحي

وأوضح النائب، أن عدد كبير من المناطق التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة فيصل قامت بعمل خطوط الصرف الصحي بالجهود الذاتية وبدون مطابقة للكود المصري.

وأكد هشام حسين، أنه بسبب عدم مطابقتها للمواصفات ومخالفة الكود تواجه هذه المناطق مشكلات متكررة سواء بانقطاع المياه أو تسرب مياه الصرف الصحي وما يترتب عليه من غرق الشوارع وتعطل حركة المواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: معاينات كثيرة تمت ورصدت المشكلة وتبين ضرورة إعادة تهيئتها وتطويرها لتستوعب الضغط على الشبكة، لاسيما في ظل زيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق.

وطالب النائب هشام حسين، بتوفير التمويل اللازم من وزارة الإسكان لصالح محافظة الجيزة من أجل تطوير وتنفيذ المقايسات في المناطق التي تواجه هذه المشكلة