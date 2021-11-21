/662292/رئيس-سياحة-النواب العالم-يترقب-الحفل-المهيب-الضخم-لمشروع-إحياء-طريق-الكباش-الفرعونى-بالأقصر

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مصر ستشهد حدث عالمى ضخم سيبهر العالم ويلفت أنظاره لمحافظة الأقصر تأهباً للحفل المهيب لمشروع "إحياء طريق الكباش الفرعونى" تلك المشروع الأثرى السياحى العملاق الذى ينتظره ويترقبه العالم بشغف ، مؤكدة أنه سيكون حفل أسطوري يليق بمكانة وقيمة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة التى خرجت من قلب طيبة عاصمة مصر القديمة فى محافظة الأقصر ، والذى لا يقل أهمية عن حفل موكب المومياوات الملكية الذى تم إطلاقه أوائل العام الجارى.

دوت الخليج

وأضافت رئيس سياحة النواب أن هذا الحدث العالمى يضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية وله مردود كبير في زيادة التدفقات السياحية للأقصر ، كما أنه يعد نقلة نوعية كبيرة فى خدمات السياحة والتنمية الشاملة للأقصر كمقصد سياحي عالمي وأكبر متحف مفتوح يربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700م ويسلط الأضواء من كل أنحاء العالم على عاصمة التاريخ وما تحتويه من كنوز تحت الأرض مازالت تبوح بأسرارها لإمتاع العالم بكنوزها التى ليس لها مثيل في العالم .

نورا علي: العالم يترقب الحفل المهيب الضخم لمشروع «إحياء طريق الكباش الفرعونى» بالأقصر

وقالت النائبة نورا على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح قبلة الحياة لقطاع السياحة والآثار في مصر والذى شهد نقلة نوعية كبيرة وافتتاح عدد من المشروعات القومية الضخمة التي نفذتها الدولة ، ويأتي ضمن سلسلة هذه المشروعات والإنجازات إفتتاح طريق الكباش للترويج السياحى لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".