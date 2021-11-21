أسباب صعود الذهب والبترول وهبوط الدولار بدءاً من الغد

/662294/أسباب-صعود-الذهب-والبترول-وهبوط-الدولار-بدءا-من-الغد

تستقر أسعار الذهب صباح اليوم بمصر، في انتظار عودة تداولات البترول غدا عالمياً، في ظل توقعات بانتهاء تأثير قرار الدول الأكبر في استيراد واستهلاك الوقود والبترول باللجوء لاحتياطياتها الاستراتيجية.

دوت الخليج

وكذلك تعود غد أنشطة التداولات في الأسواق العالمية للذهب والبورصات، وكذلك البورصة المصرية، ولكن العامل الرئيسي في تحريك الأسواق المختلفة سيكون مرتبط بأسعار الذهب المتوقع معاودتها الارتفاع..لماذا؟

صعود اسعار البترول

من المؤكد أن الدول المصدرة للنفط والشركات الكبرى سوف تستبق افتتاح الأسواق غداً بتصريحات حول حجم الانتاج وحجم استهلاك الوقود وهو ما سيكون بمثابة رد من حلف المصدرين للنفط على قرار المستوردين باللجوء لاحتياطياتهم الاستراتيجية.

مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، واليوم الأحد 21 – 11 – 2021 م هو أول يوم في الثلث الأخير من الشهر، قبل شهر ديسمبر، الذي يشهد تقلبات نهاية العام، وقد سبق لمراهني البترول أن راهنوا على سعر الـ100دولار للبرميل في ديسمبر 2021 المقبل، و200دولار للبرميل في نهاية العام القادم 2022م ، كل هذه عوامل وغيرها سوف تذهب بمحاولات أمريكا وحلف مستوردي النفط أدراج الرياح، خاصة وأن قرار اللجوء للاحتياطيات الاستراتيجية قراراً غير حكيم على المدى المتوسط والطويل، فحتما ستضطر دول كُبرى مثل أمريكا والصين والهند واليابان وكوريا إلى تعويض خسارتها من الاحتياطيات الاستراتيجية وتضطر لمزيد من طلب البترول.

مظاهرات اوربا ضد الاغلاق

يزيد الضغط على هذه الدول التناقص في درجات الحرارة ، وخروج مظاهرات في دول أوروبية ضد سياسة الإغلاق بحجة مواجهة انتشار كورونا.

وهو ما يؤدي مباشرة إلى استعادة الاقتصاد الأوروبي والعالمي نشاطه في فصل الشتاء، وزيادة الطلب على الوقود والبترول.

في حالة ارتفاع سعر البترول الذي يبدو شبه حتمي سوف يعود الدولار الأمريكي للانخفاض وعودة شبح التضخم العالمي – والذي تحاول كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الهرب منه دون جدوى- والذي سيدفع المستثمرين بقوة إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن . هذا، وقد تتابعت مطالبات أعضاء مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى بسرعة اتخاذ قرارات برفع الفائدة وتقليص مشتريات الأصول لمواجهة (التضخم المتصاعد).

وفي بداية تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب ثباتا بعد خسارة نحو 6 جنيهات أمس.

أسعار الذهب صباح اليوم في مصر

أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا =693 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 21 = 808 جنيها. أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر: أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا = 923 جنيها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: سعرالجنيه الذهب اليوم في مصر=6464 جنيها.

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي 0.6%، وسط ضغوط من امريكا وحلفاؤها على البترول وتماسك الدولار، ولكن قوة هذه الضغوط من المتوقع لها ان تتراجع مع انطلاق التعاملات غداً، وسجلت الأوقية 1،846.02$ .

وهناك توقعات بقوة أن يتخطى الذهب أو يلامس على الاقل مستوى 1900 دولار في باداية تعاملات الأسبوع الذي يبدأ غداً.