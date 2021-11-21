وزيرة البيئة السنغافورية: نتطلع للعمل مع مصر فى تحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيدة جراسا فو، وزيرة البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، وذلك ضمن اللقاءات التى عقدتها خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذى انعقد فى سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجارى، حيث تناول اللقاء الجهود الدولية لتعزيز آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفرص التعاون المستقبلية.





وسلطت وزيرة التعاون الدولى، خلال اللقاء، الضوء على تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى عززت من مبادئ الشفافية والحوكمة فى رصد أثر التمويل الإنمائى فى دعم جهود الدولة لتحقيق الأجندة الأممية 2030، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة أثناء تنفيذ الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأشارت «المشاط»، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويلات والدعم الفنى، ووجود العديد من فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالدعم الفنى وتعزيز سبل المساعى المشتركة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأبدت وزيرة البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، تطلعها للعمل المشترك مع مصر فى دعم جهود تحقيق التنمية، وتعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص فى المجالات ذات الأولوية.

وشاركت «المشاط»، فى منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذى يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مشتركة لتجاوز التحديات التى تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعى السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصينى، السيد وانج كيشان، والسيدة جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، والسيد جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، والسيد أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندى، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد جين ليكون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والسيد مايكل بلومبرج، الاقتصادى الأمريكى ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت فى قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضى، والتى عقدت افتراضيا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة فى المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التى تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.