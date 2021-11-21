بعد تزويدها بالتقنيات الحديثة.. خدمات وتسهيلات بوحدة تراخيص حدائق القبة

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، إن الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفى حرص مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء بأحداث التقنيات مما يؤدى إلى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق أهداف الوزارة.

وأشار إلى أنه تم تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة باشراف اللواء عمرو البيلى، لتصبح وحدات مطورة، ومن ضمن هذه الوحدات وحدة تراخيص مرور حدائق القبة المطورة برئاسة المقدم حازم الأعصر، وتشمل 18 شباكا يعملون بنظام الترقيم الآلى لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، 13 منها لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات و5 شبابيك لإنهاء إجراءات رخص القيادة لاستخراج الدورة المستنداية فى عدة دقائق.



كما خصص رئيس الوحدة مكتبا لكبار السن ولذو الاحتياجات الخاصة، بمعرفة أحد الموظفات لسرعة إنهاء كل إجراءات كبار السن، كما يوجد ساحة متطورة للفحص الفنى مستحدثة بأحدث التقنيات لخدمة سكان حدائق القبة، ولاستخراج رخص القيادة والسيارات وكذلك التجديد، كما تزويد الوحدة باماكن مخصصة للانتظار لتوفير الراحة للمواطنين، وتم تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى، وكذلك منظومة التحصيل الإلكترونى وهى تابعة للبريد المصرى داخل المجمع على مدار اليوم.

ويتابع العميد أحمد التونى مساعد مدير مرور القاهرة لشؤون التراخيص تسهيل إجراءات المواطنين، ومراجعة كل الإجراءات والاشترطات الوقائية على كل الوحدات.