خلال قافلة طبية.. الكشف على 1554 مواطنا بالمجان بمركز فارسكور

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، إنه جرى توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1554 مواطنا بالقافلة الطبية التى نفذتها المديرية بقرية "الغوابين" التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين، تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضاف مدير مديرية الصحة فى بيان اليوم الأحد، أنه تم تحويل 25 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ5 حالات، فضلا عن إجراء 621 تحليلا معمليا، والكشف بالأشعة على 52 حالة، والسونار على 70 حالة، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا. وأكد أن مديرية الصحة بدمياط تواصل جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقا للخطة المعدة مسبقا؛ للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، والتى تشمل جميع التخصصات الطبية فضلا عن معمل لتحاليل الدم.

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