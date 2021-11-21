عاجل-التعليم: عقد امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا على التابلت بالمدارس

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وتواضل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى، إلكترونيا على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وناشدت "التربية والتعليم" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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