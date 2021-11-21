لا خسائر والجهود مستمرة.. محافظة القاهرة تنتصر فى أول أيام الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - وقال إبراهيم عوض، فى تصريح لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "انتشرنا فى الشوارع بداية من يوم الجمعة، عندما جاء التحذير من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار غزيرة يومى السبت والأحد"، مؤكدا أن محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، وجه غرف العمليات، وشركة الصرف الصحى، بالتواجد على مطالع ومنازل الكبارى والمحاور الرئيسة والفرعية، للتعامل مع الأمطار على الفور".
وأشار إلى أنه كان هناك اتصالات دائمة بين المحافظة وغرفة عمليات خدمات التنمية المحلية، وكذلك ما بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ومحافظ القاهرة، لبحث المستجدات، موضحا أنه لا توجد أى تراكمات للأمطار حتى الآن، وأنه توجد مياه بسيطة يتم التعامل معها.
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