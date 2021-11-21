صور.. «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع مستشفيات السعودى الألمانى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع المهندس صبحى البترجى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين فى دعم نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وزيادة قدرتها على التنافسية الدولية.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون وتنمية شراكات هيئة الرعاية الصحية مع كبرى المؤسسات ومجموعات المستشفيات ذات المكانة الدولية المتميزة، لتناقل الخبرات فى مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والتعاون فى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتدريب القيادات من الهيئة ومديرين المستشفيات على الأساليب والنماذج الحديثة فى إدارة المستشفيات لتنمية مهاراتهم طبقا لأحدث المعايير العالمية فى الإدارة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على التعاون فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر بتقديم منح ودورات تعليمية للأطباء لاستمرار تنمية مهاراتهم، بما يضمن توفير أفضل خدمة طبية للمرضى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف السبكى، أن اللقاء بحث سبل التعاون فى مجال نقل خبرات مستشفيات السعودى الألمانى فى تطبيق نظام المستشفيات الخضراء Green Hospitals، لتطبيق أحدث نظم بناء المستشفيات صديقة البيئة وخلق نظام آمن لحرق والتخلص من النفايات الطبية بأحدث الطرق التكنولوجية الحديثة بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم خطط التعافى الأخضر وفقا لتوصيات قمة الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، وتوطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتابع: أن اللقاء تضمن مناقشة التعاون فى مجال دعم ملف برنامج السياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك فى مصر)، والذى يتبنى سياسة تكاملية مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز السياحة العلاجية، ووضع أسس مشتركة للترويج لمبادرة هيئة الرعاية للسياحة العلاجية بشكل احترافى طبقا لأحدث المعايير وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال التسويق الرقمى الذكى للمبادرة بما يسهم فى تحقيق رؤيتها نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وكذلك تمت مناقشة دعم اعتماد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من قبل مؤسسة التيموس العالمية، والتى حصلت عليها مستشفيات السعودى الألمانى فى مجال السياحة العلاجية بمصر.

واستكمل، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى دعم إنشاء المدن الطبية المتكاملة، وتناقل خبرات هيئة الرعاية الصحية فى بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدا اهتمام هيئة الرعاية الصحية فى تكوين شراكات قوية وبناءة مع كبرى المؤسسات والمنشآت والجهات المعنية بالقطاع الطبى الخاص، تماشيا مع سياسة التكامل التى تتبناها الدولة المصرية فى قطاع الخدمات الصحية، لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الخدمات بشكل متكامل، وتطوير منظومة العمل داخل القطاع الصحى المصرى، والتى بدأت بالتجربة المصرية فى التوأمة بين مستشفيات القطاعين الحكومى والخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وإتاحة تقديم المنشآت الطبية للقطاع الخاص الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى المنظومة الجديدة شريطة استيفائها معايير الجودة العالمية وحصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد السبكى، حرص هيئة الرعاية الصحية على تكوين الشراكات مع كبرى المؤسسات والمستشفيات فى القطاع الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لدعم القطاع الخاص وتأهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى المصرى، بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى، باعتبار أن القطاع الخاص شريك فى قاطرة التنمية بكافة المجالات، ومنها القطاع الصحى والذى له عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة، لافتا إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحى إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحى بمصر.

وأعرب المهندس صبحى البترجى، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالتطور الذى يحدث فى مشروع التأمين الصحى الشامل والاهتمام السياسى بجودة الخدمات الصحية، ومثمنا جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة المصرية الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد ومطابقة خدماتها لأعلى معايير الجودة العالمية، وخطواتها الجادة نحو التحول الرقمى الذكى لجميع خدماتها العلاجية والإدارية، وأثر ذلك على إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحى بمصر، والذى حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، ومرحبا بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤكدا استعدادهم الكامل لدعم نجاحها فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر يحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن المصرى، وخاصة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، مشيرا إلى أنه ينتظر مصر مستقبل واعد فى الاستثمار فى القطاع الصحى.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكى، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمهندس صبحى البترجى، مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، تقديرا لجهودهم فى توفير الخدمات والرعاية لصحية بأعلى معايير الجودة العالمية لمختلف شرائح المجتمع المصرى، مؤكد أن القطاع الخاص شريك أصيل فى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تحقق التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص وتدعم التنافسية فى توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

شارك اللقاء من جانب مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وأفريقيا، فيما شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية والشراكات بالمكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية لصحية، والدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفنى للتعاون الدولى والعلاقات الخارجية بهيئة الرعاية الصحية.