شوبير: تعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي في «علم الغيب»

قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلى لن يضم أي لاعب جديد بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيراً إلى أن المارد الأحمر لم يدخل بمفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك حتى الآن.

وأضاف في برنامجه الإذاعى "أون سبورت إف إم": "موسيمانى لم يطلب باك ليفت أو باك رايت أو حارس أو جناح كل هذه الاخبار اجتهادات من أصحابها".

وأوضح: "الأهلى لن يضم أى لاعب فى الانتقالات الشتوية المقبلة إلا بقى لو لاعب "واو أوى" ، المارد الأحمر تعاقد مع لاعيبة كتير فى الصيف ولم يشارك أى منهم بشكل أساسى سوى بيرسى تاو وكمان بيتغير بإستمرار فى المباريات، وعشان كدا النادى مش هيتعاقد مع لاعيبة جديدة".

وعن أشرف بن شرقى علق شوبير: "أشرف بن شرقى مصاب بالفعل وعشان كدا تم استبعاده من مباراة البنك الأهلي وهى الراوية الأقوى فى الزمالك بينما البعض يقول أن بن شرقى زعلان من كارتيرون وهى رواية ضعيفة".

وتابع :" الأهلى لم يفاوض بن شرقى حتى هذه اللحظة لم يتحدث أى مسئول أهلاوى مع اللاعب المغربى أو حتى وكيله، ولكن محدش عارف المستقبل فيه ايه ده فى علم الغيب".