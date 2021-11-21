/662297/عمرو-هندي-يهنيء-الفريق-المصري-FBWA-TECHNO-SPACE-لفوزه-بالمركز-الأول-في-مسابقة-المنتدى-الإفريقي-للابتكار-والتكنولوجيا

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بفوز الفريق المصري FBWA TECHNO SPACE في مسابقة المنتدى الإفريقى للابتكار والتكنولوجيا بمعهد بحوث الإلكترونيات، وذلك بمشاركة "88" فريق عبر البلدان الافريقية في المسابقة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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وأكد هندي، في تصريحات له، أن الدولة المصرية تدعم الطفل المصري وتضعه على رأس أولوياتها سواء من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تنمية قدراتهم أو من خلال ما تم تضمينه من مواد في الدستور أو القوانين أو الحملات الإعلامية وإعداد مبادرات لدعم الطفل والأم، مؤكدًا أنه وفي ظل احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل حققت الدولة المصرية إنجازات غير مسبوقة لخدمة الطفل وتحقيق له حياة كريمة.

وشدد هندي، على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني المعني بالطفولة لرفع وعي المجتمع تجاه حقوق الطفل، فضلًا عن دعم المجالات الجديدة التي تهتم الابتكار والتكنولوجيا في السنوات الأولى من عمر الأطفال بما يساهم في وجود جيل قادر على الإبداع والابتكار بما يخدم صالح وطنه.

عمرو هندي يهنيء الفريق المصري FBWA TECHNO SPACE

وكان فريق الأطفال FBWA TECHNO SPACEحصل على المركز الأول في مسابقة المنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا في معهد بحوث الإلكترونيات ،ضمن منافسة 88 فريق عبر البلدان الأفريقية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.