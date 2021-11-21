النائب مجدى ملك يتحدث لـ دوت الخليج: البرلمان داعم بقوة للبنك الزراعى المصرى ويساند المستثمر الصغير«فيديو»

/662298/النائب-مجدى-ملك-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-البرلمان-داعم-بقوة-للبنك-الزراعى-المصرى-ويساند-المستثمر-الصغيرفيديو

أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البنك الزراعي المصري منذ تعديل القانون الخاص به، وهو يتخذ خطوات كبيرة وهامة من أجل إعادة الهيكلة والتطوير وانتشار الأفرع فى المحافظات المختلفة.

البنك الزراعي المصري

واوضح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن البنك الزراعي يقدم خدمة حقيقية للفلاح والمستثمر الصغير، مشيرا إلى أن البنك يحتاج لوجود مستثمرين أقوياء لتوفير متطلبات الفلاح المصري.

وتابع النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن البنك سيشهد طفرة فى التطور فى الفترة القادمة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للفلاح، مؤكدا على دعم لجنة الزراعة والري بالبرلمان للبنك من أجل توفير تمويل لهذا الصرح القومي المالي بما يعود بالنفع على المستثمر الصغير.

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.