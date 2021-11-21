/662304/رئيس-الهيئة-البرلمانية-لحماة-الوطن-ضعف-التدريب-على-منظومة-الجمارك-الجديدة-يعيق-تحقيق-الأهداف-المنشودة

تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزم حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن شكاوى مستخلصى الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها مصلحة الجمارك ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب أحمد بهاء سلبي بطلب احاطة بشأن ضعف التدريب فى منظومة الجمارك

مصلحة الجمارك

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، أنه يوجد عدة شكاوى من قبل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات، نتيجة ضعف التدريب الجيد على المنظومة الجديدة مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمتعاملين والردود على إستفساراتهم، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر النائب أحمد بهاء شلبى، أنه بالنسبة الى الفواتير الهيكلية التى يلزم بها الموردين، هناك الكثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتير وخاصة مع وجود بعض الإختصارات والأكواد الغير معروفه لديهم بالإضافة الى الوقت والجهد المبذول فى إنشاء تلك الفواتير.

وأشار عضو مجلس النواب، الى العديد من الملاحظات على كثرة التنزيلات والحظر على السيستم الإلكترونى للمنظومة والتى أكثرها غير معلوم للمتعاملين، الى جانب بعض الملاحظات على طلب الموافقات المسبقة قبل الحصول على رقم تعريفى ACID، فى حين أن العديد من الإتفاقيات التجارية قد تتم من خلال أمر الشراء أو فاتورة مبدئية غير محددة المبلغ والكمية النهائية.

وتابع بهاء شلبى، أن هناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء، وإختلاف الكمية فى كثير من الأحيان تترتب عليه إختلاف المبالغ المستحقة والبعض الآخر لا يصدر الموافقة الا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركيا مثل الهيئة العامة للبترول.

وأستكمل عضو مجلس النواب، أن هناك شكاوى من عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٩، بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، فلا يوجد حتى الآن ربط مع الجهات الرقابية المختصة، حيث أن هناك العديد من الجهات العاملة بالموانئ وتشترك مع الجمارك فى إجراءات الكشف والإفراج عن البضائع ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الطاقة الذرية، الدمغة والموازين، هيئة التزييف والتزوير، إدارة الحجر الزراعى، الحجر الصحى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للدواء.

وأضاف بهاء شلبى، أنه يتم تأخير العرض على تلك الجهات لفترات قد تصل الى ٤ أيام أو أكثر، فضلا عن أن المستندات المطلوبة لكل جهة على حده وعدم الإكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين ، علاوة على تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل الواردة، كما تم إلغاء لجان التظلمات السابق العامل بها، لذا ومن كل ما تقدم ونظرا لوجود العديد من الشكاوى التى تواجه المتعاملين مع مصلحة الجمارك والتى تعيق بدورها حركة التجارة الدولية والتى تؤثر مباشرة على الإقتصاد القومى.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشئون الإقتصادية لبحثه ودراسته لإتخاذ ما يلزم تجاهه.