يجوب الفريق الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، الأماكن الأكثر ارتيادًا والمساجد والكنائس والنوادي ومراكز الشباب، والمناطق التي تضم أكبر تجمعات سكانية، تيسيرًا على المواطنين في إجراء الفحص الطبي الشامل المجاني، فيما تستمر الحملة حتى نهاية نوفمبر الجاري.
كما تستقبل وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة فرع الإسماعيلية كافة المواطنين، وذلك من خلال 21 مركز ووحدة رعاية أولية، تغطي كافة أرجاء المحافظة.
وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، التوجه لوحدات الرعاية الأولية التابعين لها، لإجراء الفحص الطبي الشامل، والاستفادة من الفحوصات الأخرى التي يتم إجراؤها ضمن حزم المبادرات الرئاسية بتلك الوحدات والمراكز، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت شعار (افحص واطمن) تتم فعاليات الفحص الطبي الشامل لمنتفعي منظومة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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