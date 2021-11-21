تعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز

تبدأ اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام مواجهتان أما باقي المباريات تقام الاثنين والثلاثاء.

مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة

فريق فاركو يلتقي مع سيراميكا في إطار الجولة الخامسة، في الخامسة والنصف مساء اليوم، كما يلتقي مصر المقاصة مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً.

مباريات غدا الإثنين في الجولة الخامسة

ويلتقى بيراميدز مع إيسترن كومباني، وسموحة مع طلائع الجيش، وغزل المحلة مع الأهلي، والزمالك مع البنك الأهلي، بينا يلتقي الجونة مع المصري.

وتقام الثلاثاء مباراتان فى ختام الجولة وهما المقاولون العرب مع الإسماعيلى، وفيوتشر مع إنبى.