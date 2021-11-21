تحسبا لمخاطر الأمطار.. «المرور» تنشر سيارات إغاثة في الطرق السريعة

عملت الإدارة العامة للمرور، على توفير سيارات إغاثة مرورية تحسبا لهطول الأمطار في الطرق السريعة، وجرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات حال تعطل سياراتهم.

وأكدت أنه رقم الإغاثة 01221110000 حال الحوادث والتعطيل، مشيرة إلى تجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق

وشددت إدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، تخف حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.