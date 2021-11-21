/662266/شبيه-محمد-صلاح-فولة-وانقسمت-نصين-ونفسي-أبو-مكة-يزور-سوهاج-فيديو

ينال اللاعب المصري والدولي محمد صلاح، فخر العرب، ونجم نادي ليفربول الانجليزي شهرة عالمية ومحبة كبير في الوسط الكروي، وظهر مؤخرا العديد من الشخصيات التي تشبه كثيرا، وكان لمحافظة سوهاج نصيب في من يشبه صلاح.

التقى موقع دوت الخليج مع اللاعب محمود عبد الظاهر السعدي، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بسوهاج، يقطن بقرية السكساكة بمركز طما شمال سوهاج، والذى يشبه مو صلاح كثيرا في الشكل والاخلاق حتى انه يتميز بمهارات عالية في كرة القدم.

شبيه محمد صلاح «فولة وانقسمت نصين».. ونفسي أبو مكة يزور سوهاج

أكد شبيه محمد صلاح، أنه أكتشف هذا الامر في الفرقة الاولى من الجامعة عندما قال له أصدقائه انه يشبه الدولي محمد صلاح كثيرا وخاصة لو أطال شعر رأسه فيكون الشبة كبير جدا جدا، وفعل وأطال شعر رأسه بنفس تسريحة صلاح وكانت المفاجئة غير المتوقعة له أنه بالفعل يشبه صلاح كثيرا في الشعر واللحية والابتسامة العريضة وكافة ملامح الوجه، والطول والوزن تقريبا.

شبيه محمد صلاح «فولة وانقسمت نصين»

وأستطرد شبيه صلاح مؤكدا أن شباب قريته يفخر به ودائما يتفاخر قائلا أنا من بلد شبيه محمد صلاح، أو أنا صديق شبيه محمد صلاح، وكثيرا منهم ومن الغير يستوقفني لالتقاط الصور وذلك يجعلني كثيرا سعيد، وخاصة عندما يطلب منى طفل صورة تذكارية ويدخل ذلك علية السرور يجعلني كذلك في قمة السعادة.

يقول الدكتور أشرف ابو الوفا، عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج أن محمود عبد الظاهر سعدى، الطالب بالفرقة الرابعة بالكلية يشبه الدولي محمد صلاح كثيرا حتى في أخلاقة متميز، ومتفوق رياضيا، ومعروف داخل الحرم الجامعي بلقب مو صلاح، والبعض يناديه بأبو مكة، وأخرين بفخر العرب.

يقول شبيه محمد صلاح سبق وأن تعرض لموقف غريب ، حيث دخل قرية لزيارة صديق له فالتف حولة اهل القرية وينادونه انت صلاح ورغبوا جميعا في استضافته والتقاط الصور معه لدرجة انه لن يتمكن من السير بسهولة فى الطريق، فاضطر ان يستقل سيارة اجرة وغادر القرية دون زيارة صديقة.

وأضاف انه يتمنى أن يحصل اللاعب الدولي محمد صلاح على الكرة الذهبية هذا العام لأنه يستحقها وبجدارة كبيرة وشهادة من الجميع، وأن يزور محافظات الصعيد ويكتشف المواهب وعمل أكاديمية لكرة القدم وخاصة أن الصعيد مكتظ بالمواهب في الالعاب الجماعية والالعاب الفردية، ولكن الجميع ينتظر الفرصة التي يحقق فيها أحلامه.