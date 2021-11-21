/662283/استقرار-نسبي-لحالة-الطقس-في-مدن-وقرى-البحيرة-صور

شهدت مدن وقري ومراكز، محافظة البحيرة ، استقرار نسبى فى حالة الطقس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى عودة الحركة المرورية لطبيعتها داخل مدن ومراكز المحافظة، بعد ما شهدت الساعات الأولى من اليوم طلوع الشمس واستقرار حالة الجو المصاحبة لرياح خفيفة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وشهدت محافظة البحيرة، امس السبت موجة من الطقس السيئ التى ضربت محافظات السواحل الشمالية والدلتا تم الاستعداد لها بشكل جيد منذ البداية، حيث تواجه الاجهزة التنفيذية للمحافظة الموجة الحادة من تقلبات الطقس بنحو 1262معدة داخل المحافظة، بالاضافة للتنسيق الكامل بين الحماية المدنية وأجهزة المرور والرى وشركة المياه وتسخير كافة الامكانيات لصالح مدن المحافظة والقرى.

استقرار نسبي لحالة الطقس في مدن وقرى البحيرة

من جانبه شدد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، على انعقاد غرفة عمليات الطوارئ بشكل دائم حتى انتهاء موسم الشتاء والمراجعة بشكل مستمر على صفايات المطر وتطهير المصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من المياه، وإبلاغ المواطنين عن أى عامود كهرباء يحتاج لصيانة للتدخل فورا.

ووصلت محافظة البحيرة جهودها المستمرة برئاسة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، فمن داخل غرفة العمليات المركزية، تنظيم العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كافة مجموعات العمل المستمرة فى المواجهة بكسح تراكمات الأمطار بالإضافة إلى تواجد كافة فرق التدخل ورفع درجة الإستعداد بمحطات الرى والصرف والمستشفيات والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ.

وتهيب المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما يلى عدم الاقتراب من الأسوار والاجسام المعدنيه والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبا لخطر الصعق - عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة و المتهالكه - عدم الخروج إلى الشوارع الافى حالة الضرورة القصوى - عدم ركن السيارات تحت او فى امكان احتمال سقوط الأشجار او على فتحات تصريف المطار - عدم البقاء فى أماكن مفتوحه أثناء حدوث البرق - تجنب السير بسرعات عاليه بالسيارات تتعدى ٦٠ كم والحفاظ على مسافة امان أكثر من المعتاد - عدم الاقتراب او لمس اعمدة او اكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.