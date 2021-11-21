/662307/تعرف-على-جدول-ترتيب-الدورى-المصرى-الممتاز

تقام مباراة الزمالك القادمة ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين غداً، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري المصري:

1-الأهلي 12 نقطة

2-بيراميدز 10 نقاط

3-الزمالك 9 نقاط

4-غزل المحلة 8 نقاط

5-سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

6-فيوتشر 7 نقاط

7-الاتحاد السكندري 7 نقاط

8-سموحة 6 نقاط

9-البنك الاهلي 6 نقاط

10المصري 4 نقاط

11-المقاولون العرب 4 نقاط

12-مصر المقاصة 4 نقاط

13-الجونة 4 نقاط

14-انبي 4 نقاط

15-فاركو 3 نقاط

16-طلائع الجيش 2 نقاط

17-الشرقية للدخان 0 نقاط

18-الاسماعيلي 0 نقاط.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد حقق فوز كبير أمام الإسماعيلي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الأسبوع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.